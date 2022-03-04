Мила Кунис и Эштон Катчер вносят свой вклад в помощь пострадавшим от войны в Украине. Знаменитости заявили, что собирают 30 миллионов долларов на гуманитарную поддержку Украины, а сами, в свою очередь, пожертвуют 3 миллиона долларов.

Обращение актеров появилось в Инстаграм.

Эти деньги планируется направить в AirBnB и Flexports, компаниям, которые предоставляют убежища украинцам в Румынии, Венгрии, Польше, Словакии и Молдове.

"В этот день, я как никогда горжусь тем, что я украинка. События, которые развернулись в Украине – разрушительны. В этом мире нет места для такого рода несправедливых нападений на человечество", – сказала Мила Кунис.

Затем вмешался Эштон Катчер и сообщил, что он "никогда не был так горд тем, что женат на украинке".

Напомним, Ярмоленко прошелся по молчаливой позиции российских футболистов.

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