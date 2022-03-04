Журналістка відповіла на пост відомої українофобки головреда RT Маргарити Симоньян, яка назвала неросіянами тих, хто виступає проти війни Росії в Україні.

Шеф-редактор російської версії RT Баронова пішла з телеканалу після того, як засудила війну в Україні. Своїми думками з цього приводу вона поділилася в Telegram-каналі.

Там 26 лютого вона відповіла головреду RT Маргариті Симоньян, яка назвала «неросійськими» тих, хто проти військових дій Росії.

"Наші діди за таке не воювали. А тепер їх зраджено. Все зраджено. Все розтоптано тими, хто це влаштував. Якщо я вибрала бути з Росією, то це не означає, що я повинна крокувати тоталітарним ладом, мовчати, або, наприклад, радіти, що режим, який я не бажаю і своїй країні, експортується ще кудись. А наше життя цей режим буде остаточно перетворювати в одне нескінченне пекло. Да що там. Вже перетворив. Росіяни-норм. А бомблять Київ з Харковом, так само як і бомбили Донецьк — неросійські якісь" -написала вона.

Баронова підкреслила, що вважає себе російською і пишається цим.

До роботи в RT Баронова була помічницею депутата Іллі Пономарьова і куратором правозахисного проекту «Відкритої Росії», яку в 2017 році Генпрокуратура РФ визнала небажаною організацією.

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