Резерви країни-агресора закінчуються, але вона не змінює своїх намірів щодо Києва та Харкова
Про те, що російські окупанти несуть значні втрати на всіх основних напрямках - від Поліського, Сіверського, Слобожанського, Таврійського, і до зони проведення операції Об'єднаних Сил, але наші воїни вже перехопили тактичну ініціативу, і з цієї причини, ворог може перейти до інших планів, і яким саме, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, пише секретар РНБО України,
В першу чергу, окупанти планують все ж оточити міста Київ і Харків, включаючи вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.
Однак російське командування вже "утилізувало" не менше 95 відсотків своїх відносно підготовлених БТГр, і тому потребує термінового підтягування резерву.
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Через це, ворог вважає за краще наносити посилені авіаційні, ракетні та артилерійські удари по військових і цивільних об'єктах, оскільки усвідомлює власну відверту слабкість.
Крім того, ймовірно, що Кремль стане досягати своїх цілей в нашій країні відкритими терористичними методами, оскільки неспроможний зробити це стандартним військовим шляхом.
"Про це свідчить, зокрема, використання санітарних автомобілів з символікою "Червоного Хреста" для перевезення озброєння і боєприпасів; переодягання насамперед російськими силами спеціальних операцій і десанту в українську військову форму, обстріли мирних районів, міст і сіл", - акцентував Олексій Данилов.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що вся захоплена ЗСУ техніка окупантів, повернеться в стрій, і буде використана проти військ РФ.
Також раніше ми інформували про те, що, як діяти при обвалі будинку, ДСНС дали інструкцію.
А до цього наш портал повідомляли про те, що у метро Києва знову знешкоджено російського диверсанта.