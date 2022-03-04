Джоан Роулінг оголосила, що благодійна організація Lumos допомагатиме тисячам українським дітям, постраждалим від війни Росії проти України.

Американська письменниця Джоан Роулінг висловилася з приводу військового вторгнення Росії на територію України. Автор книг про Гаррі Поттера мріє володіти справжньою магією, щоб зупинити війну на українській землі. Про це автор написала на своїй сторінці в Twitter.

Вона хотіла б використовувати заклинання професора Макгонагалл, щоб вона захистила Україну від Путіна так само, як замок Хогвартса від Волант-де-Морта. Дійсно між темним чарівником Волант-де-Мортом і фашистом Путіним багато спільного. Перший хотів знищити людей без магії, а другий бажає вбити всіх українців.

«Це один з тих моментів, коли мені дійсно хотілося б творити чудеса», – написала вона в підписі.

Також британська письменниця Джоан Роулінг оголосила, що благодійна організація Lumos допомагатиме тисячам українським дітям, постраждалим від війни Росії проти України. Адже Путін своєю війною руйнує дитинство і розриває сім'ї.

«Війна руйнує дитинство і розриває сім'ї. Lumos звернувся із закликом допомогти дітям, які опинилися в дитячих будинках в Україні», - написала Роулінг.

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