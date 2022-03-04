Джоан Роулинг объявила, что благотворительная организация Lumos будет помогать тысячам украинским детям, пострадавшим от войны России против Украины.

Американская писательница Джоан Роулинг высказалась по поводу военного вторжения России на территорию Украины. Автор книг о Гарри Поттере мечтает владеть настоящей магией, чтобы остановить войну на украинской земле. Об этом автор написала на своей странице в Twitter.

Она хотела бы использовать заклинания профессора Макгонагалл, чтобы она защитила Украину от Путина так же, как замок Хогвартса от Волант-де-Морта. Действительно между темным волшебником Волант-де-Мортом и фашистом Путиным много общего. Первый хотел уничтожить людей без магии, а второй желает убить всех украинцев.

«Это один из тех моментов, когда мне действительно хотелось бы творить чудеса», – написала она в подписи.

Также британская писательница Джоан Роулинг объявила, что благотворительная организация Lumos будет помогать тысячам украинским детям, пострадавшим от войны России против Украины. Ведь Путин своей войной разрушает детство и разрывает семьи.

«Война разрушает детство и разрывает семьи. Lumos обратился с призывом помочь детям, оказавшимся в детских домах в Украине», - написала Роулинг.

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