Американская писательница Джоан Роулинг высказалась по поводу военного вторжения России на территорию Украины. Автор книг о Гарри Поттере мечтает владеть настоящей магией, чтобы остановить войну на украинской земле. Об этом автор написала на своей странице в Twitter.
Она хотела бы использовать заклинания профессора Макгонагалл, чтобы она защитила Украину от Путина так же, как замок Хогвартса от Волант-де-Морта. Действительно между темным волшебником Волант-де-Мортом и фашистом Путиным много общего. Первый хотел уничтожить людей без магии, а второй желает убить всех украинцев.
«Это один из тех моментов, когда мне действительно хотелось бы творить чудеса», – написала она в подписи.
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Также британская писательница Джоан Роулинг объявила, что благотворительная организация Lumos будет помогать тысячам украинским детям, пострадавшим от войны России против Украины. Ведь Путин своей войной разрушает детство и разрывает семьи.
«Война разрушает детство и разрывает семьи. Lumos обратился с призывом помочь детям, оказавшимся в детских домах в Украине», - написала Роулинг.
Напомним, Ярмоленко прошелся по молчаливой позиции российских футболистов.
Как сообщала Politeka, Усик показал обстрелы российской армией Харькова.
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