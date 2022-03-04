Прессекретар Президента України показав відповідні кадри на своїй сторінці в Facebook.

«На подвір'я президентської дачі у Конча-Заспі впав, ймовірно, уламок ракети. “Мимо”, - прокоментував це Володимир Зеленський» - йдеться в подомленні речника голови держави.

Зазначимо, за даними видання The Times президент Зеленський пережив щонайменше три спроби вбивства за останній тиждень. Повідомлялося, що на вбивство українського президента відправили два різні групування — найманців підтримуваного Кремлем угруповання Вагнера та чеченського спецназу.

Також повідомлялося, що після російського вторгнення Уряд Сполучених Штатів запропонував евакуювати з Києва Володимира Зеленського, щоб уникнути захоплення або вбивства військами РФ, але президент України відмовився.

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