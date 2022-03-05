Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список білоруських льотчиків, які атакували українські міста. Інформація з’явилася на сторінці ГУР у Facebook.
У списку української розвідки — понад 100 осіб особового складу бригади армійської авіації, яка здійснює бойові вильоти з аеродрому Республіки Білорусь “Ліда” для завдання ударів по мирному населенню та інфраструктурі в Україні.
"Дані особи вже можуть вважати себе "лётчиками-залётчиками"! Все, доліталися, "шановні"! Ми вже працюємо над вашим пошуком! Й ви сповна відповісте за кожну сльозинку нашого народу", — йдеться у повідомленні ГУР.
Розвідники позначили білоруських льотчиків хештегом "окупантиРФ".
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“Використаний хештег "окупантиРФ" непомилковий у цій публікації, хоч мова йде про білоруських військових злочинців, адже держави РБ — не існує. Це вже все одна орда РФ”, — підсумували у повідомленні.
Список окупантів є на сайті Головного управління розвідки.
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