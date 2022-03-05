Українська розвідка дізналася, хто знищував мирних жителів і міста.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список білоруських льотчиків, які атакували українські міста. Інформація з’явилася на сторінці ГУР у Facebook.

У списку української розвідки — понад 100 осіб особового складу бригади армійської авіації, яка здійснює бойові вильоти з аеродрому Республіки Білорусь “Ліда” для завдання ударів по мирному населенню та інфраструктурі в Україні.

"Дані особи вже можуть вважати себе "лётчиками-залётчиками"! Все, доліталися, "шановні"! Ми вже працюємо над вашим пошуком! Й ви сповна відповісте за кожну сльозинку нашого народу", — йдеться у повідомленні ГУР.

Розвідники позначили білоруських льотчиків хештегом "окупантиРФ".

“Використаний хештег "окупантиРФ" непомилковий у цій публікації, хоч мова йде про білоруських військових злочинців, адже держави РБ — не існує. Це вже все одна орда РФ”, — підсумували у повідомленні.

Список окупантів є на сайті Головного управління розвідки.

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