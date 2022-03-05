Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало список белорусских летчиков, атаковавших украинские города. Информация появилась на странице ГУР в Facebook.

В списке украинской разведки — свыше 100 человек личного состава бригады армейской авиации, который совершает боевые вылеты с аэродрома Республики Беларусь “Лида” для нанесения ударов по мирному населению и инфраструктуре в Украине.

"Данные лица уже могут считать себя "летчиками-залетчиками"! Все, Долетались,"уважаемые"! Мы уже работаем над вашим поиском! И вы сполна ответите за каждую слезинку нашего народа", — говорится в сообщении ГУР.

Разведчики обозначили белорусских летчиков хештегом "окупантиРФ".

"Использованный хэштег" оккупантирф " незаметен в этой публикации, хотя речь идет о белорусских военных преступниках, ведь государства РБ — не существует. Это уже все одна орда РФ", - подытожили в сообщении.

Список оккупантов на сайте Главного управления разведки.

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