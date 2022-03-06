Українські війська не тільки обороняються, а й йдуть в контратаку, як стало відомо завдяки прес-службі Сухопутних Військ ЗС України.

Як пише Politeka.net, українці 11-ту добу чинять опір російській окупації після того, як Володимир Путін віддав наказ про наступ 24 лютого. Українська армія не тільки захищається, а й ходить у контрнаступи. Сухопутні війська ЗС України повідомили про це у себе на сторінці в Instagram.

"Сьогодні на Маріупольському напрямку українські захисники провели контратаку противника. В результаті знищені 3 ворожих танки, 4 БМП, 2 Тигра і близько 30 російських окупантів. Двоє загарбників потрапили в полон.

Опинившись у полоні росіяни заспівали вже звичну для них пісню Про "ми не знали куди нас відправляють".

І всі вони знали. Два танкісти, один з яких російський офіцер-командир взводу, вирішили здатися. Решта ж екіпажі, що знаходилися в розбитій колоні бронетехніки, залишилися в палаючих машинах назавжди.

Українські захисники Маріуполя продовжують героїчно і мужньо стримують навалу агресора. Перемога буде за нами!",- написано було в публікації.

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