Перше засідання, але будуть й ще.

З початком цього тижня має відбутися засідання суду в Гаазі, що стосується війни РФ проти України

Те, що в цей понеділок, 7-го березня, заплановане перше засідання "Міжнародного кримінального суду" в Гаазі, щодо справи війни Росії проти України, посилаючись на інформацію, надану членом Комітету ВРУ, що відповідає за питання нацбезпеки, оборони та розвідки, Федора Веніславського, пише " Слово і Діло ".

За словами нардепа, у військових злочинів немає ніякого терміну давності, і ті, хто віддають злочинні накази, як і ті, хто їх виконує, рано чи пізно обов'язково стануть об'єктами переслідування на території будь-якої держави, що ратифікувала "Римський статут" Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, що в Міністерстві оборони України створили особливу сторінку з назвою "шукай своїх", на якій викладають фотознімки й відео загиблих російських військових, що дозволяють їх ідентифікувати, включаючи документи загиблих/полонених, з наданням зворотного зв'язку.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, як безпечно переміщатися по дорогах війни в цей складний час.

Також раніше ми інформували про те, що російські окупанти беруть в заручники жінок і дітей.

А до цього наш портал повідомляли про те, що Катя Осадча дала пораду, яка допоможе швидко знайти зниклу дитину.