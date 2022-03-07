Маленький українець без батьківської допомоги зміг дістатися до Словаччини

Про те, що одинадцятирічний український хлопчик успішно доїхав із Запорізької області до родичів, які проживають в Братиславі, причому без жодного супроводу, а також деякі подробиці про цю подорож, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, пише МВС Словаччини.

Зокрема, до Словаччини 11-річний українець дістався маючи при собі тільки поліетиленовий пакет, в якому знаходилися його документи. Номер телефону мами був написаний на його руці. Але захоплення викликає і те, що він перетнув кордон сам, оскільки мама змушена були залишитися в Україні.

Зазначимо, що місцеві волонтери відразу зігріли та нагодували дитину. І, як пишуть в МВС Словаччини, малюк не залишився байдужим: "Він підкорив всіх своєю посмішкою, безстрашністю і рішучістю, гідними справжнього героя.".

Також, завдяки номеру, нанесеному звичайною ручкою на руку, і записці в документах, пізніше вдалося зв'язатися з його близькими, які прийшли за ним трохи пізніше. Таким чином, вся ця історія закінчилася благополучно.

Як стало відомо, з мамою хлопчика теж вийшли на зв'язок: вона подякувала всім, хто допоміг її синові. А сама Юлія не змогла виїхати з дитиною(батька у хлопчика немає), оскільки в той момент доглядала за 84-річною матір'ю, яка проживає поблизу від Енергодара, який обстрілюється російськими окупантами.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що цього понеділка, 7-го березня, в Гаазі відбудеться перше судове засідання про війну Росії та України.

Також раніше ми інформували про те, що ЗСУ відбили Чугуїв і розбили значне угруповання російських військ.

А до цього наш портал повідомляли про те, скільки вже знешкоджено сил російських окупантів.