Які обставини спостерігаються на прикордонних пунктах пропуску для виїзду з України

Про те, які пункти найбільш оптимальні для перетину кордону в цей понеділок, 7-го березня, тобто де найменше черги, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, інформує Львівська обласна держадміністрація.

До Польщі:

  • "Ягодин" - 0 авто/0 пішоходів;
  • "Устилуг" - 200 авто/0 пішоходів;
  • "Угринів" - 900 авто/100 пішоходів;
  • "Рава-Руська" - 600 авто/200 пішоходів;
  • "Грушів" - 700 авто/800 пішоходів;
  • "Смольниця" - 600 авто/0 пішоходів;
  • "Краковець" - 1 200 авто/800 пішоходів;
  • "Шегині" - 805 авто/150 пішоходів.

До Словацької Республіки:

  • "Малий Березний" - 150 авто/0 пішоходів;
  • "Ужгород" - 70 авто/0 пішоходів.
  • "Малі Селменці" - 0 пішоходів.

кордон україна угорщина

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В Угорщину:

  • "Тиса" - 0 авто(пішоходів не пропускають);
  • "Дзвінкова" - 0 авто/0 пішоходів;
  • "Косино" - 0 авто/0 пішоходів;
  • "Лужанка" - 30 авто/0 пішоходів;
  • "Вилок" - 0 авто/0 пішоходів.

До Румунії:

  • "Дякове" - 0 авто/0 пішоходів;
  • "Солотвино" - 0 авто/0 пішоходів;
  • "Порубне" - 270 авто/0 пішоходів.

До Республіки Молдови:

  • "Мамалига" - 0 авто/0 пішоходів;
  • "Кельменці" - 0 авто/0 пішоходів;
  • "Россошани" - 0 авто/0 пішоходів;
  • "Сокиряни" - 0 авто/0 пішоходів
  • "Могилів-Подільський" - 20 авто/0 пішоходів.
  • "Бронниця" - 15 авто/0 пішоходів.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що російські окупанти підірвали залізничну колію під Києвом.

Також раніше ми інформували про те, що у Київській області окупанти обстріляли легковий автомобіль, загинули мирні люди.

А до цього наш портал повідомляли про те, що потрібно мати з собою в авто, пересуваючись по дорогах у воєнний час.