Які обставини спостерігаються на прикордонних пунктах пропуску для виїзду з України
Про те, які пункти найбільш оптимальні для перетину кордону в цей понеділок, 7-го березня, тобто де найменше черги, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, інформує
До Польщі:
- "Ягодин" - 0 авто/0 пішоходів;
- "Устилуг" - 200 авто/0 пішоходів;
- "Угринів" - 900 авто/100 пішоходів;
- "Рава-Руська" - 600 авто/200 пішоходів;
- "Грушів" - 700 авто/800 пішоходів;
- "Смольниця" - 600 авто/0 пішоходів;
- "Краковець" - 1 200 авто/800 пішоходів;
- "Шегині" - 805 авто/150 пішоходів.
До Словацької Республіки:
- "Малий Березний" - 150 авто/0 пішоходів;
- "Ужгород" - 70 авто/0 пішоходів.
- "Малі Селменці" - 0 пішоходів.
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В Угорщину:
- "Тиса" - 0 авто(пішоходів не пропускають);
- "Дзвінкова" - 0 авто/0 пішоходів;
- "Косино" - 0 авто/0 пішоходів;
- "Лужанка" - 30 авто/0 пішоходів;
- "Вилок" - 0 авто/0 пішоходів.
До Румунії:
- "Дякове" - 0 авто/0 пішоходів;
- "Солотвино" - 0 авто/0 пішоходів;
- "Порубне" - 270 авто/0 пішоходів.
До Республіки Молдови:
- "Мамалига" - 0 авто/0 пішоходів;
- "Кельменці" - 0 авто/0 пішоходів;
- "Россошани" - 0 авто/0 пішоходів;
- "Сокиряни" - 0 авто/0 пішоходів
- "Могилів-Подільський" - 20 авто/0 пішоходів.
- "Бронниця" - 15 авто/0 пішоходів.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що російські окупанти підірвали залізничну колію під Києвом.
Також раніше ми інформували про те, що у Київській області окупанти обстріляли легковий автомобіль, загинули мирні люди.
А до цього наш портал повідомляли про те, що потрібно мати з собою в авто, пересуваючись по дорогах у воєнний час.