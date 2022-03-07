Детальна інформація про черги на пунктах пропуску для виїзду з України.

Які обставини спостерігаються на прикордонних пунктах пропуску для виїзду з України

Про те, які пункти найбільш оптимальні для перетину кордону в цей понеділок, 7-го березня, тобто де найменше черги, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, інформує Львівська обласна держадміністрація.

До Польщі:

"Ягодин" - 0 авто/0 пішоходів;

"Устилуг" - 200 авто/0 пішоходів;

"Угринів" - 900 авто/100 пішоходів;

"Рава-Руська" - 600 авто/200 пішоходів;

"Грушів" - 700 авто/800 пішоходів;

"Смольниця" - 600 авто/0 пішоходів;

"Краковець" - 1 200 авто/800 пішоходів;

"Шегині" - 805 авто/150 пішоходів.

До Словацької Республіки:

"Малий Березний" - 150 авто/0 пішоходів;

"Ужгород" - 70 авто/0 пішоходів.

"Малі Селменці" - 0 пішоходів.

В Угорщину:

"Тиса" - 0 авто(пішоходів не пропускають);

"Дзвінкова" - 0 авто/0 пішоходів;

"Косино" - 0 авто/0 пішоходів;

"Лужанка" - 30 авто/0 пішоходів;

"Вилок" - 0 авто/0 пішоходів.

До Румунії:

"Дякове" - 0 авто/0 пішоходів;

"Солотвино" - 0 авто/0 пішоходів;

"Порубне" - 270 авто/0 пішоходів.

До Республіки Молдови:

"Мамалига" - 0 авто/0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 авто/0 пішоходів;

"Россошани" - 0 авто/0 пішоходів;

"Сокиряни" - 0 авто/0 пішоходів

"Могилів-Подільський" - 20 авто/0 пішоходів.

"Бронниця" - 15 авто/0 пішоходів.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що російські окупанти підірвали залізничну колію під Києвом.

Також раніше ми інформували про те, що у Київській області окупанти обстріляли легковий автомобіль, загинули мирні люди.

А до цього наш портал повідомляли про те, що потрібно мати з собою в авто, пересуваючись по дорогах у воєнний час.