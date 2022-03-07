"Мочіть, брати, цих рашистських вибл****ів, а ми будемо всім світом вам допомагати і прикривати ваші спини. Перемога вже близько" - Роман Зозуля.

Колишній нападник збірної України Роман Зозуля відправив з Іспанії гуманітарну допомогу постраждалим від нальотів російських окупаційних військ. Крім того, спортсмен сказав важливі слова.

Про це сам Зозуля написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він подякував футболістам в Іспанії та українській діаспорі в країні за допомогу в організації відправки допомоги на батьківщину.

"Завжди пишався, що я українець, але сьогодні розпирає гордість за кожного мого співвітчизника - жінок, що скляними банками збивають ворожі дрони, чоловіків, голими руками зупиняють танки, безжальних конотопських відьом, волонтерів, спортсменів, які з усіх куточків світу максимально мобілізовані і під свою країну, і, звичайно, героїв, які кожен день ризикують своїм життям в найзапекліших боях", – захопився українець.

Роман Зозуля зазначив, що у нього серце розривається за знищені рашистськими загарбниками міста, понівечені долі і смерті українців, яких занадто багато. Але він вірить в нашу перемогу.

"Вся наша біль і сльози повернуться оркам в 100-кратному розмірі. Зворотний відлік їх кінця почався 11 днів тому. І стрімко наближається до фіналу. Упевнений, що нація зомбованих патологічних трусів зовсім скоро перегризає один одному горло, а на кордонах про них подбають вже наші воїни", - додав він.

Нагадаємо, Ярмоленко пройшовся по мовчазній позиції російських футболістів.

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