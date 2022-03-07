"Мочите, братья, этих рашистских выбл****ов, а мы будем всем миром вам помогать и прикрывать ваши спины. Победа уже близко" - Роман Зозуля.

Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля отправил из Испании гуманитарную помощь пострадавшим от налетов российских оккупационных войск. Кроме того, спортсмен сказал важные слова.

Об этом сам Зозуля написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Он поблагодарил футболистов в Испании и украинскую диаспору в стране за помощь в организации отправки помощи на Родину.

"Всегда гордился, что я украинец, но сегодня распирает гордость за каждого моего соотечественника – женщин, стеклянными банками сбивающих вражеские дроны, мужчин, голыми руками останавливающих танки, безжалостных конотопских ведьм, волонтеров, спортсменов, которые со всех уголков мира максимально мобилизованы и под свою страну, и, конечно, Героев, которые каждый день рискуют своей жизнью в самых ожесточенных боях", – восхитился украинец.

Роман Зозуля отметил, что у него сердце разрывается за уничтоженные рашистскими захватчиками города, изуродованные судьбы и смерти украинцев, которых слишком много. Но он верит в нашу победу.

"Вся наша боль и слезы вернутся гребаным оркам в 100-кратном размере. Обратный отсчет их конца начался 11 дней назад. И стремительно близится к финалу. Уверен, что нация зомбированных патологических трусов совсем скоро перегрызает друг другу горло, а на границах о них позаботятся уже наши воины", - добавил он.

Напомним, Ярмоленко прошелся по молчаливой позиции российских футболистов.

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