Важливі подробиці, що стосуються евакуації дітей з України.

Прикордонна служба надала роз'яснення, щодо того, як неповнолітні можуть виїхати за межі України

Пояснення, що стосуються деяких нюансів при перетині кордонів України дітьми, включаючи те, які знадобляться документи, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, опублікувала Державна прикордонна служба.

Зокрема, для виїзду з України з дітьми, від дорослих приймуть будь-які документи, будь то прострочений паспорт, внутрішній паспорт або свідоцтво про народження. Вся ця документація дає повне право на перетин кордону, але її будуть вивчати та перевіряти на місці.

У тому випадку, якщо дитина є іноземцем, знадобиться додатковий час на ідентифікацію людини, наприклад, можуть попросити ксерокопії документів.

Також, ще один важливий момент - неповнолітні діти не можуть самостійно перетнути кордон, без супроводу дорослих. Особливо, якщо дитина виїжджає з України не з батьками, а з іншими родичами - буде проведена ідентифікація і цих дорослих, будь-яким доступним методом, який допоможе встановити, ким саме вони припадають дитині.

Втім, суворий контроль не торкнеться бабусь, рідних тіток та інших близьких родичів, а торкнеться тільки знайомих або сусідів. При супроводі дітей знайомими або сусідами, прикордонна служба теж звіриться з усією інформацією про батьків, включаючи безпосередній дзвінок їм.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, який Telegram-канал допоможе оперативно розшукати зниклих дітей.

Також раніше ми інформували про те, що оператори мобільного зв'язку України об'єднуватимуться, і запустять "національний роумінг".

А до цього наш портал повідомляли про те, що Арестович спрогнозував, через скільки діб армія-окупант значно ослабне.