Відправив на захист України чималу суму, але не поширювався.

Знаменитий Леонардо Ді Капріо не залишився осторонь, і, наслідуючи приклад світової спільноти, теж перерахував кошти на користь ЗСУ

Те, що безліч світових кінозірок, так чи інакше, фінансово підтримують Україну, допомагаючи протистояти російському агресору, знають всі, але яку точно суму пожертвував українській армії легендарний актор Леонардо Ді Капріо, детально пишуть в " GSA NEWS ".

Зокрема, фінансова підтримка української армії від Леонардо Ді Капрі, склала як мінімум 10 мільйонів доларів США. Втім, варто оцінити скромність актора - про своє пожертвування Ді Капріо ніяк не поширювався, а інформацією поділилися виключно іноземні ЗМІ, посилаючись на власні джерела.

Ймовірно, такий душевний порив пояснюється генетикою - у Леонардо точно є українське коріння. Як вже давно відомо, його бабуся, Олена Степанівна Смирнова, народилася в Одесі. Однак після Жовтневої революції вона, разом з батьками, поїхала до Німеччини, де пізніше вийшла заміж за німця, а потім і емігрувала до США.

Відзначимо, що за словами актора, про бабусю у нього залишилися виключно найпрекрасніші спогади.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що зірка "Танців з зірками" Дікусар емоційно звернувся до "нелюдів".

Також раніше ми інформували про те, що Маша Єфросиніна нагадала про гірке життя маленьких українців.

А до цього наш портал повідомляли про те, що дружина ведучого "Маски" Остапчука розповіла про обопільне рішення пари залишитися в Україні.