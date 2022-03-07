Цього понеділка, 7-го березня, з Ірпеня змогли евакуювати тисячі українців

Про те, що з цього міста, яке в останні дні стало занадто "гарячою точкою", оскільки Ірпінь постійно обстрілюють російські окупанти, навіть ігноруючи всі довіреності, все ж змогли вивезти як дорослих, так і дітей, у своєму Telegram-каналі, інформує Міністерство внутрішніх справ України .

Зокрема, сьогодні з Ірпеня, завдяки злагодженій роботі різних українських служб, виїхало як мінімум 2 000 місцевих жителів, включаючи 200 дітей. Людей відвозили автобусами, прямо з - під сумнозвісного Романівського мосту. Пізніше евакуйованих доставили до Центрального залізничного вокзалу в Києві.

Також, триває евакуація жителів у бучанському районі.

Рятувальники, на місці збору в Києві, за допомогою волонтерів і "Червоного Хреста", надали необхідну, як медичну, так і психологічну допомогу. Також, триває організація подальшого переміщення біженців, включаючи супровід.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що в Україні запустять "національний роумінг", що дозволяє змінювати операторів без зміни СІМ-карти.

Також раніше ми інформували про те, що, на які цілі Ді Капріо пожертвував українцям 10 мільйонів доларів.

А до цього наш портал повідомляли про те, як, і з якими документами, дозволять перетнути кордон України з дітьми.