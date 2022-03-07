Українців попередили, де на кордоні з Європою зараз найбільші затори і розповіли, як їх уникнути.

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на Національну поліцію, зараз найбільше скупчення людей, які намагаються перетнути кордон, зібралося у Львівській області. При цьому, є й інші шляхи, як потрапити на територію Європи без кілометрових черг.

"Зараз найбільш перевантажена Львівська область. Люди стоять в кілометрових чергах не менше 20 годин. Шановні громадяни, на інших пунктах пропуску набагато вільніше! Розвантажте дороги і заощаджуйте час. Виберіть для проїзду інші напрямки", - йдеться в повідомленні.

В даний час ситуація з чергами на під'їзді до пунктів пропуску наступна:

Республіка Польща:

«Ягодин» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Устилуг» - 150 л/а, 0 пішоходів;

«Угринів» - 800 л/а, 100 пішоходів;

«Рава-Руська» - 500 л/а, 0 пішоходів;

«Грушів» - 700 л/а, 200 пішоходів;

«Смільниця» - 500 л/а, 50 пішоходів;

«Краківець» - 1000 л/а, 800 пішоходів;

«Шегині» - 700 л/а, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 60 л/а, 0 пішоходів;

«Ужгород» - 50 л/а, 120 пішоходів.

«Малі Селменці» - 15 пішоходів.

Угорщина:

«Тиса» - 0 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Лужанка» - 30 л/а, 0 пішоходів;

«Вилок» - 10 л/а,0 пішоходів.

Румунія:

«Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне» - 300 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова:

«Мамалига» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Сокиряни» - 0 л/а, 0 пішоходів

«Могилів-Подільський» - 27 л/а, 10 пішоходів.

«Бронниця» - 16 л/а, 12 пішоходів

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