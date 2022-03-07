Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на Національну поліцію, зараз найбільше скупчення людей, які намагаються перетнути кордон, зібралося у Львівській області. При цьому, є й інші шляхи, як потрапити на територію Європи без кілометрових черг.
"Зараз найбільш перевантажена Львівська область. Люди стоять в кілометрових чергах не менше 20 годин. Шановні громадяни, на інших пунктах пропуску набагато вільніше! Розвантажте дороги і заощаджуйте час. Виберіть для проїзду інші напрямки", - йдеться в повідомленні.
В даний час ситуація з чергами на під'їзді до пунктів пропуску наступна:
Республіка Польща:
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«Ягодин» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Устилуг» - 150 л/а, 0 пішоходів;
«Угринів» - 800 л/а, 100 пішоходів;
«Рава-Руська» - 500 л/а, 0 пішоходів;
«Грушів» - 700 л/а, 200 пішоходів;
«Смільниця» - 500 л/а, 50 пішоходів;
«Краківець» - 1000 л/а, 800 пішоходів;
«Шегині» - 700 л/а, 0 пішоходів.
Словацька Республіка:
«Малий Березний» - 60 л/а, 0 пішоходів;
«Ужгород» - 50 л/а, 120 пішоходів.
«Малі Селменці» - 15 пішоходів.
Угорщина:
«Тиса» - 0 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Лужанка» - 30 л/а, 0 пішоходів;
«Вилок» - 10 л/а,0 пішоходів.
Румунія:
«Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Порубне» - 300 л/а, 0 пішоходів.
Республіка Молдова:
«Мамалига» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Сокиряни» - 0 л/а, 0 пішоходів
«Могилів-Подільський» - 27 л/а, 10 пішоходів.
«Бронниця» - 16 л/а, 12 пішоходів
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