Як повідомляє Politeka.net, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу розповів про пакет рішень, який взяв у роботу Кабінет міністрів для підтримки українського бізнесу в умовах війни і після перемоги.

Денис Шмигаль

Так, за словами Шмигаля, серед рішень Уряду передбачається:

  • фізичні особи-підприємці I та II групи на час воєнного стану та протягом року після його завершення будуть звільнені від сплати ЄСВ;
  • підприємства та фізичні особи-підприємці III групи будуть звільнені від сплати ЄСВ за найманих працівників, призваних до лав ЗСУ, інших збройних формувань (у тому числі територіальної оборони). Збір буде сплачено за рахунок держави;
  • відкладається сплата податків для всіх підприємств, які не можуть їх заплатити;
  • відкладається впровадження РРО для всіх фізичних осіб-підприємців;
  • будуть скасовані всі заходи ринкового і споживчого нагляду з усіх питань, крім регулювання цін і контролю за ціноутворення. Також вже встановлено мораторій на проведення перевірок усіх видів бізнесу.

фоп

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