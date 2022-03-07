Як повідомляє Politeka.net, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу розповів про пакет рішень, який взяв у роботу Кабінет міністрів для підтримки українського бізнесу в умовах війни і після перемоги.
Так, за словами Шмигаля, серед рішень Уряду передбачається:
- фізичні особи-підприємці I та II групи на час воєнного стану та протягом року після його завершення будуть звільнені від сплати ЄСВ;
- підприємства та фізичні особи-підприємці III групи будуть звільнені від сплати ЄСВ за найманих працівників, призваних до лав ЗСУ, інших збройних формувань (у тому числі територіальної оборони). Збір буде сплачено за рахунок держави;
- відкладається сплата податків для всіх підприємств, які не можуть їх заплатити;
- відкладається впровадження РРО для всіх фізичних осіб-підприємців;
- будуть скасовані всі заходи ринкового і споживчого нагляду з усіх питань, крім регулювання цін і контролю за ціноутворення. Також вже встановлено мораторій на проведення перевірок усіх видів бізнесу.
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