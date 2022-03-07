У сусідній Польщі створили два штаби для евакуації та розміщення українських дітей, які рятуються від війни в Україні.

Як повідомляє Politeka.net, у Міністерстві сім'ї та соціальної політики Республіки Польща створено два штаби, які займаються евакуацією та розміщенням у Польщі дітей з України, в тому числі з українських дитячих будинків.

Про це повідомили на сторінці Рівненської Військової адміністрації в Facebook.

У Стальовій Волі з'явився приймальний пункт для дітей, евакуйованих з дитбудинків. Там дітям надають базову допомогу, заповнюють документи, звідти діти відправляються в місця перебування по всій Польщі.

Для організації перевезення дітей необхідно звернутися в Штаб евакуації дітей за номером +48 532 402 575, ewakuacjadzieci@mrips.gov.pl. Маршалківська адміністрація Люблінського воєводства може бути посередником в контакті з евакуаційним штабом. У цій справі можна зв'язатися за електронною адресою: michal.kasperuk@lubelskie.pl.

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