Як повідомляє Politeka.net, Кабінет міністрів прийняв рішення, що дозволяє обласним військовим адміністраціям спільно з Національною поліцією і Держлікслужбою здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти харчування, ліки і паливо.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу у понеділок, 7 березня.
Крім того, 12 українських ТЕС тепер зможуть отримувати газ від НАК «Нафтогаз» за ціною 7 гривень за кубічний метр. Це дозволить відповідним підприємствам купувати необхідні обсяги блакитного палива, щоб стабільно продовжувати роботу і поставляти українським сім'ям електроенергію незважаючи на можливі перебої з поставками вугільної продукції.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Втрати окупантів з дня вторгнення: у Міноборони оприлюднили нові дані, цифри вражають
У росіян в Криму на тлі перемог ЗСУ почалася паніка: що зараз відбувається на півострові
"Ворога чекає сюрприз": глава Міноборони Резніков повідомив обнадійливі новини
Хакери відключили Росію від своїх супутників: контролю більше немає
Нагадаємо, В Україні запустять "національний роумінг": що це означає Для абонентів.
Як повідомляла Politeka, "Розгублені і маленькі": вибитих з аеропорту Миколаєва окупантів тепер збирають по кущах.
Також Politeka писала, що Знищена ворожа колона з паливом, відео: "Чим далі вони заходять углиб, тим більше втрат".