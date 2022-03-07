Як повідомляє Politeka.net, Кабінет міністрів прийняв рішення, що дозволяє обласним військовим адміністраціям спільно з Національною поліцією і Держлікслужбою здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти харчування, ліки і паливо.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу у понеділок, 7 березня.

Крім того, 12 українських ТЕС тепер зможуть отримувати газ від НАК «Нафтогаз» за ціною 7 гривень за кубічний метр. Це дозволить відповідним підприємствам купувати необхідні обсяги блакитного палива, щоб стабільно продовжувати роботу і поставляти українським сім'ям електроенергію незважаючи на можливі перебої з поставками вугільної продукції.

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