Тільки два варіанти - за Путіна, або за Україну.

Український виконавець безапеляційно висловився щодо провладної позиції артистів з РФ

Те, як Андрій Данилко, також відомий під псевдонімом "Вєрка Сердючка", з праведним гнівом пройшовся по російським колегам по сцені, які, як і Путін, намагаються виправдати невмотивовану війну Росії проти нашої країни, можна побачити в програмі на YouTube-каналі " В гостях у Гордона ".

За словами Андрія Данилка, і російські, і українські артисти просто не мають ніякого морального права на будь-які "виляння", і повинні визначитися, чию саме сторону вони вибрали: "зараз іспит - і ми побачимо, хто є хто".

Також, українського шоумена обурила позиція певних публічних особистостей, які, слідом за своїм "кумиром", Путіним, чомусь вважають російсько-українську війну не справжньою, а якоюсь "спецоперацією".

"Мене дивують люди, які це схвалюють. Я просто в шоці, коли якісь російські артисти кажуть: "Путін правий". Путін має рацію, що немає міст? Путін має рацію, що вбивають дітей? Ну як ти можеш таке молоти?! "Спецоперація", бл***! Яка спецоперація? Але, знову ж таки, це іспит. Зараз ми бачимо, хто є хто", - підкреслив Андрій Данилко.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що телеведуча Онуфрійчук розповіла про своє волонтерське життя.

Також раніше ми інформували про те, що Надя Дорофєєва нагадала українцям, яким був цей День Незалежності.

А до цього наш портал повідомляли про те, що Юлія Саніна з "The Hardkiss", разом з Олею Поляковою і Дзідзьо, записали звернення до Уряду РФ.