Яка ситуація відстежується на прикордонних пунктах пропуску в Україні

Про те, через які пропускні пункти найкраще перетнути кордон цього вівторка, 8-го березня, і де не треба буде стояти в довгих чергах, на своєму акаунті в соцмережі Facebook, інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України .

До Польщі:

"Ягодин" - 0 авто/0 пішоходів;

"Устилуг" - 0 авто/0 пішоходів;

"Угринів" - 100 авто/0 пішоходів;

"Рава-Руська" - 150 авто/0 пішоходів;

"Грушів" - 500 авто/100 пішоходів;

"Смільниця" - 300 авто/70 пішоходів;

"Краковець" - 600 авто/1 500 пішоходів;

"Шегині" - 620 авто/200 пішоходів.

До Словацької Республіки:

"Малий Березний" - 0 авто/0 пішоходів;

"Ужгород" - 150 авто/0 пішоходів.

"Малі Селменці" - 0 пішоходів.

В Угорщину:

"Тиса" - 15 авто(пішоходів не пропускають);

"Дзвінкова" - 0 авто / 0 пішоходів;

"Косино" - 0 авто/0 пішоходів;

"Лужанка" - 0 авто/0 пішоходів;

"Вилок" - 30 авто/0 пішоходів.

До Румунії:

"Дякове" - 10 авто/0 пішоходів;

"Солотвино" - 0 авто/0 пішоходів;

"Порубне" - 150 авто/0 пішоходів.

До Республіки Молдову:

"Мамалига" - 0 авто/0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 авто/0 пішоходів;

"Росошани" - 0 авто/0 пішоходів;

"Сокиряни" - 0 авто/0 пішоходів.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що РФ скорочує свої вимоги, Арестович розкрив подробиці.

Також раніше ми інформували про те, що польські добровольці похвалилися знищеною технікою РФ, обізвавши цей мотлох "російським гівном".

А до цього наш портал повідомляли про те, що російські окупанти завдали нового удару по Сумах, загинули діти.