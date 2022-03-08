У МВС рекомендують теробороні швидше розблокувати автотраси в певних регіонах України
Про те, що правоохоронці просять тероборону тимчасово перенести блокпости при в'їзді в міста, розташовані в центральних, південних і західних областях України, оскільки це істотно прискорить доставку потрібного озброєння / палива / продовольства, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, інформує радник глави МВС,
Зокрема, як вважає Геращенко, в перші дати після вторгнення РФ, по всій нашій країні, сили місцевої ТРО стали стихійно встановлювати блокпости, перегородивши магістральні дороги бетонними блоками.
Однак, на цей момент, коли бліцкриг Кремля провалився, необхідно терміново впорядкувати роботу блокпостів, особливо, якщо вони знаходяться на основних транспортних артеріях - країн Євросоюзу до Києва.
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Таким чином, вищевказані автотраси - стратегічно важливі об'єкти інфраструктури, потрібні для переміщення ЗСУ, продовольчих вантажів і пального. Тобто, блокпости потрібно на якийсь час прибрати, якщо вони встановлені біля в'їздів/виїздів з населеного пункту в центральній, південній та Західній Україні.
Отже, першочергово варто прибрати бетонні блоки й подібні загородження з проїжджої частини, які безпідставно затримують рух транспорту.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Великобританія допоможе Польщі, якщо та передасть Україні свої бойові літаки.
Також раніше ми інформували про те, що окупанти обстріляли евакуаційний автобус під Києвом.
А до цього наш портал повідомляли про те, що солдати РФ здалися в полон українським фермерам.