Днем, говорит оккупант, они прятались по посадкам. Ночью ночевали на сельской свиноферме. А потом сдались в плен фермеру из села Камыши Сумской области.

На Сумщине местные жители снова взяли в плен группу оккупантов. Они сдались в плен украинским селянам после того, как ВСУ разбили вражескую колонну техники.

Видео с допросом оккупантов опубликовали в Госспецсвязи.

"Путинская "одна из лучших армий мира" прячется в украинских лесах и селах. А деморализованные российские воины выбирают для себя лучший вариант – сдаться украинскому фермеру с вилами, вместо того, чтобы продолжать бессодержательную войну с Украиной", - отметили в Госспецсвязи.

На видео пленный россиянин рассказывает, что после уничтожения украинскими воинами колонны оккупантов вместе с еще несколькими военными армии РФ бегал по посадкам и украл у дедушки в одном из сел автомобиль. Далеко оккупантам доехать не дали - через 5 минут они снова остались без колес после обстрела ВСУ.

Оккупанты прятались по посадкам. Ночью ночевали на сельской свиноферме. А потом сдались в плен фермеру из села Камыши Сумской области.

Другой захватчик уверяет, что попадет на войну – не знал: "В ночь с 23 на 24 февраля нас отправили на границу с Украиной, на три дня. Сначала ничего не говорили почти. Потом, когда мы пересекли границу – нас здесь встретили… не очень дружелюбно".

Он также рассказал, что БРМ, на которой ехал он, заглохла - впрочем, никто из бравых солдат из колонны им не помог: их просто бросили. 3 или 4 суток они прятались в лесах, пока их не поймали местные жители.

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