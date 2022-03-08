Если Польша поможет Украине, то и Великобритания не останется в стороне.

Великобритания выразила готовность в поддержке Польши, если та отдаст Украине свой парк самолетов

О том, что глава министерства обороны Великобритании, Бен Уоллес сообщил, что Туманный Альбион вполне может поддержать Польшу, если она все же решит направить в Украину свои боевые самолеты, но предупредил, о некоторых прямых последствиях для соседней страны, ссылаясь на агентство "Reuters", пишет " Украинская правда ".

По словам Уолесса, он бы смог поддержать поляков, как и любой выбор, сделанный в Польше, поскольку в Соединенном Королевстве попросту нет никаких самолетов, которыми могли бы пользоваться пилоты Украины.

Тем не менее Великобритания обещает защитить Польшу, помочь ей во всем, если это будет нужно. В свою очередь, в Польше понимают, что выбор, который они сделают, не только может помочь Украине, что прекрасно, но, и, вероятно, приведет их к прямому столкновению с Россией или Беларусью.

Напомним, что Великобритания неоднократно предоставляла Украине оборонное оружие, а также иную, как военную, так и гуманитарную помощь.

Также, в среду эту среду Уоллес сделает заявление в парламенте, в котором должны определить, какую дальнейшую помощь(с летальным или нелетальным оружием) будет оказывать Великобритания, а также какие подобные меры в британском правительстве станут просить принять другие страны.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Всемирный банк утвердил бесплатный пакет дополнительной бюджетной поддержки для Украины.

Также ранее мы информировали о том, что российские солдаты снова попали в плен к украинским фермерам.

А до этого наш портал сообщали о том, что оккупанты, несмотря на угрозы, не смогли "договориться" о сдаче города с мэром Ирпеня.