Похоже, только на время, чтобы ускорить доставку важных грузов и войск.

В МВД рекомендуют терробороне побыстрее разблокировать автотрассы в определенных регионах Украины

О том, что правоохранители просят терроборону временно перенести блокпосты при въезде в города, расположенные в центральных, южных и западных областях Украины, поскольку это существенно ускорит доставку нужного вооружения/топлива/продовольствия, на своей странице в соцсети Facebook, информирует советник главы МВД, Антон Геращенко .

В частности, как считает Геращенко, в первые даты после вторжения РФ, по всей нашей стране, силы местной ТРО стали стихийно устанавливать блокпосты, перегородив магистральные дороги бетонными блоками.

Однако, на данный момент, когда блицкриг Кремля провалился, необходимо срочно упорядочить работу блокпостов, в особенности, если они находятся на основных транспортных артериях - стран Евросоюза в Киев.

Таким образом, вышеуказанные автотрассы - стратегически важные объекты инфраструктуры, нужные для перемещения ВСУ, продовольственных грузов и горючего. То есть, блокпосты нужно на время убрать, если они установлены у въездов/выездов из населенного пункта в центральной, южной и западной Украине.

Итак, первоочередно стоит убрать бетонные блоки и подобные заграждения с проезжей части, которые безосновательно задерживают движение транспорта.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Великобритания поможет Польше, если та передаст Украине свои боевые самолеты.

Также ранее мы информировали о том, что оккупанты обстреляли эвакуационный автобус под Киевом.

А до этого наш портал сообщали о том, что солдаты РФ сдались в плен украинским фермерам.