Українці продовжать отримувати пільги, субсидії та грошові допомоги навіть якщо органи соцзахисту перестануть працювати через бойові дії.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики України з посиланням на заяву глави відомства Марини Лазебної.

Міністр заявила, що зараз російські окупанти всіляко намагаються викликати гуманітарну катастрофу в Україні.

"Не дочекаються, ми будемо знаходити нові і нові способи, як забезпечити підтримку людям", - заявила Лазебна.

Вона уточнила, що Уряд прийняв напрацьований Мінсоцполітики механізм, який дозволить нараховувати і виплачувати грошову допомогу українцям навіть в умовах, коли органи соціального захисту не можуть працювати в населеному пункті через бойові дії.

У випадках, коли військові дії не дозволятимуть органам соціального захисту працювати на місцях, Мінсоцполітики забезпечуватиме фінансування на центральному рівні відповідно до наявних реєстрів одержувачів та процедур захищеного інформаційного обміну, які є основою єдиної інформаційної системи соціальної сфери, йдеться в повідомленні відомства.

Міністерство направлятиме гроші в АТ Ощадбанк, який, у свою чергу, забезпечить їх перерахування одержувачам. Громадянам, які раніше отримували виплати через АТ Ощадбанк, гроші будуть надходити на банківські рахунки. Для тих українців, які отримували виплати через Укрпошту, АТ Ощадбанк проводитиме грошові перекази через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER.

Для отримання такого переказу громадяни повинні будуть звернутися з паспортом і довідкою з номером РНОКПП (індивідуальним податковим номером) в будь-яке відділення Ощадбанку на території України. Зробити це можна протягом 60 календарних днів з дня зарахування переказів.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики повідомили, коли українцям почнуть виплачувати пенсії.

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