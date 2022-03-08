Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, как будут учиться школьники во время войны, передает пресс-служба министерства 7 марта.
На данный момент в школах продолжаются двухнедельные каникулы которые начались с вторжением России на территорию Украины, однако после которых образовательный процесс должен быть восстановлен.
После завершения каникул организовывать работу учебных заведений в зависимости от конкретной ситуации:
- временное приостановление образовательного процесса (выполнение работниками учебных заведений мероприятий и задач, определенных военно-гражданской администрацией);
- организация образовательного процесса по дистанционной форме обучения (по согласованию с военно-гражданской администрацией).
Для учащихся учреждений общего среднего образования из числа временно внутренне перемещенных лиц (лица, которые вследствие агрессии РФ эвакуированы с места постоянного проживания) обучение может быть организовано по заявлению одного из родителей по индивидуальной форме: экстернатной, семейной (домашней).
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
"Растерянные и маленькие": выбитых из аэропорта Николаева оккупантов теперь собирают по кустам
Под Киевом в бою с агрессорами погиб экс-нардеп: подробности трагедии
Вылетал бомбить непосредственно город: летчик оккупантов сделал признание на камеру
3-летняя Лиза потерялась под Киевом, ищут родителей: «Возможно, кто-то узнает"
Ученики из числа внутренне перемещенных лиц могут временно посещать (по заявлению одного из родителей) учреждения общего среднего образования по месту временного пребывания.
Также в любом варианте рекомендуют использовать имеющиеся электронные ресурсы, прежде всего Всеукраинскую школу онлайн, региональные платформы, ресурсы учебных заведений, в том числе частных.
Также министр сообщил, что с начала вторжения в Украину российские войска уничтожили или повредили 211 школ.
«На сегодня могу сказать, что это уже 211 школ, часть из которых полностью разрушены, часть повреждены», - отметил глава МОН 7 марта, добавив, что это количество растет.
Садикам рекомендовано временно приостановить образовательный процесс.
Напоминаем, что для семей с детьми, что сейчас в бомбоубежищах, ежедневно начитывают аудіоказки в Телеграмм канале "Павлуша и Ява".
Напомним, абитуриентам, которые планируют сдавать ВНО-2022 сообщили, что изменится из-за войны
Как сообщала Politeka, оккупанты нанесли авиаудар по школе в Житомире: половины здания уже нет, видео
Также Politeka писала, что на Киевщине бойцы теробороны погибли, защищая женщин и детей