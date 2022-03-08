Скоро закончатся каникулы, которые начались вместе с масштабной российской агрессией в Украине.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, как будут учиться школьники во время войны, передает пресс-служба министерства 7 марта.

На данный момент в школах продолжаются двухнедельные каникулы которые начались с вторжением России на территорию Украины, однако после которых образовательный процесс должен быть восстановлен.

После завершения каникул организовывать работу учебных заведений в зависимости от конкретной ситуации:

временное приостановление образовательного процесса (выполнение работниками учебных заведений мероприятий и задач, определенных военно-гражданской администрацией);

(выполнение работниками учебных заведений мероприятий и задач, определенных военно-гражданской администрацией); организация образовательного процесса по дистанционной форме обучения (по согласованию с военно-гражданской администрацией).

Для учащихся учреждений общего среднего образования из числа временно внутренне перемещенных лиц (лица, которые вследствие агрессии РФ эвакуированы с места постоянного проживания) обучение может быть организовано по заявлению одного из родителей по индивидуальной форме: экстернатной, семейной (домашней).

Ученики из числа внутренне перемещенных лиц могут временно посещать (по заявлению одного из родителей) учреждения общего среднего образования по месту временного пребывания.

Также в любом варианте рекомендуют использовать имеющиеся электронные ресурсы, прежде всего Всеукраинскую школу онлайн, региональные платформы, ресурсы учебных заведений, в том числе частных.

Также министр сообщил, что с начала вторжения в Украину российские войска уничтожили или повредили 211 школ.

«На сегодня могу сказать, что это уже 211 школ, часть из которых полностью разрушены, часть повреждены», - отметил глава МОН 7 марта, добавив, что это количество растет.

Садикам рекомендовано временно приостановить образовательный процесс.

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