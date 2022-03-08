У найближчий день, в Україні очікується невелике похолодання і такі ж опади

Те, які погодні умови ймовірні в нашій країні цієї середи, 9-го березня, де випадуть незначні опади, а на дорогах утворюється ожеледиця, інформує " Інтерфакс-Україна ".

Метеоумови завтра, 9-го березня, будуть відрізнятися холодним вологим повітрям, з випаданням невеликого снігу, і ожеледицею на автотрасах. Вітер - з північного і північно-східного напрямку, швидкістю від 7 до 12 м/с.

Середні температурні показники: ночами-від-3 до - 8 градусів за Цельсієм, в західних регіонах, місцями, від - 8 до - 11 градусів за Цельсієм.

Вдень потеплішає ненабагато - від - 2 до + 3 градусів за Цельсієм: в Закарпатті від + 2 до + 7 градусів за Цельсієм; в Карпатських горах в ніч на середу - від - 9 до - 14 градусів за Цельсієм, з приходом дня - від - 4 до - 0 градусів за Цельсієм.





У столиці України, очікується аналогічний невеликий сніг. На дорогах, подекуди - обмерзання покриття. Пориви вітру - з північного сходу, силою від 7 до 12 м/с.температурні значення: вночі - від - 3 до - 5 градусів за Цельсієм, а вдень - близько 0.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, хто з українців може розраховувати на 6,5 тис. гривень допомоги.

Також раніше ми інформували про те, що, Звідки Україна візьме гроші на різні виплати.

А до цього наш портал повідомляли про те, на яких пропускних пунктах біля західних кордонів України найменше черги.