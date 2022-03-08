О перспективах проведения ВНО в условиях военного положения, а также возможных альтернативных экзаменах рассказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко в комментарии УП.
Вакуленко считает, что во время войны проведение ЗНО невозможно.
Существенной преградой является то, что в Украине на сегодня, по сообщению МОН, более 200 учебных заведений серьезно повреждены или разрушены. Кроме того, существенным разрушениям подверглась вся инфраструктура страны, в частности повреждены дороги.
Также многие выпускники уехали из страны или же переехали в другие города.
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Вопрос проведения или не проведения ЗНО решает не УЦОКО.
"Проведение ЗНО регламентируется высшими нормативными документами. Так, ЗНО – это оценивание, о котором говорится в ЗУ "Об образовании", Условиях приема в учреждения высшего образования Украины в других нормативных документах. Представители Министерства образования и науки Украины, Украинского центра оценивания качества образования, педагогов из разных регионов страны будут обсуждать этот вопрос, когда завершатся боевые действия", – отметила Татьяна Вакуленко.
Как альтернативу ЗНО могут рассматривать
- классические вступительные экзамены.
- отсрочка вступительной кампании, внесение изменений в перечень вступительных ЗНО или в их количестве.
Напомним, абитуриентам, которые планируют сдавать ВНО-2022 сообщили, что изменится из-за войны
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