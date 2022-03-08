Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян країни та світової спільноти 8 березня на 13-й день боротьби з російськими загарбниками, пише Politeka.net.

Зеленський нагадав, що за останню добу окупанти бомбили Суми, внаслідок чого загинула 21 особа.

"Ми боремося вже 13-ий день. Знищуємо окупантів всюди де можемо. Всюди. Але є небо. Сотні російських крилатих ракет, сотні бойових літаків окупантів, сотні гвинтокрилів. Так, ми їх знищуємо. Росія за минулі 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, стільки за ці 13 днів в Україні", - сказав президент.

При цьому Зеленський зазначив, що в Росії ще дстатньо потенціалу для атаки по українських містах, і закликав партнерів нашої країни активніше виконувати свої обіцянки.

"Але у них ще достатньо машин для вбивств. Ще достатньо ракет для терору. Ще достатньо 500-кілограмових бомб, щоб скидати їх на нас. На звичайних людей, на Київ, Чернігів, Одесу і Харків, Полтаву і Житомир. На десятки і десятки українських міст, на мільйони мирних українських людей. 13 днів, коли ми чуємо тільки обіцянки. 13 днів, коли нам кажуть, що ось-ось буде допомога у небі, будуть літаки, нам їх передадуть", - заявив президент України.

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