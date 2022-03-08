Вторглися в Україну війська Росії за 12 днів війни втратили понад 12 тисяч солдатів і офіцерів, місць на полонених у в'язницях практично немає.

Російський окупант, якого взяли в полон українські селяни, розповів про настрої в армії РФ. Як і багато інших полонених, він каже, що вони не знали, що їх направляють воювати.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Україна сейчас".

Військовий сказав, що керівництво спочатку відправляло солдатів на навчання в Нижній Новгород, а після у них забрали телефони і відвезли на поїзді до українського кордону.

За словами окупанта, російські солдати хочуть скоріше повернутися додому, щоб піти в резерв і щоб їх "ніхто не хотів убити". "Тому що нах*й це нікому не треба скакати тут по полях", – зазначив він.

Нагадаємо, російські солдати здалися в полон українським фермерам.

Як повідомляла Politeka, СБУ викрили зрадника, який допомагав російським окупантам.

Також Politeka писала, що затриманий пілот Путіна дав свідчення.