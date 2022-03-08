Російський окупант, якого взяли в полон українські селяни, розповів про настрої в армії РФ. Як і багато інших полонених, він каже, що вони не знали, що їх направляють воювати.
Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Україна сейчас".
Військовий сказав, що керівництво спочатку відправляло солдатів на навчання в Нижній Новгород, а після у них забрали телефони і відвезли на поїзді до українського кордону.
За словами окупанта, російські солдати хочуть скоріше повернутися додому, щоб піти в резерв і щоб їх "ніхто не хотів убити". "Тому що нах*й це нікому не треба скакати тут по полях", – зазначив він.
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Нагадаємо, російські солдати здалися в полон українським фермерам.
Як повідомляла Politeka, СБУ викрили зрадника, який допомагав російським окупантам.
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