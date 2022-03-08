Російські окупанти, виявляється, вимагали й здачі Харкова
Про те, що меру Харкова, Ігорю Терехову, теж надсилали текстове повідомлення, в якому хотіли "домовитися" про здачу міста військам країни-агресора, посилаючись на інформацію, отриману під час проведення національного телемарафону, пише видання "
За словами Терехова, він бачив таку ж пропозицію, як і чиновники обласної державної адміністрації, але теж проігнорував подібні "домовленості".
Також, харків'янам не варто хвилюватися, оскільки Терехов впевнений: комунальні служби фактично працюють, місто забезпечується водою, але теплом - тільки там, де для цього залишилася можливість, тобто відносно цілі, або підлягають відновленню житлові будинки.
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Варто нагадати, що аналогічну пропозицію від російських окупантів, але з тимчасовим обмеженням у 24 години на повну здачу, отримував і мер міста Ірпінь в Київській області, але місцева влада, природно, категорично відмовилися.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що в обложеному російськими окупантами Маріуполі, з-під завалів дістали тіло шестирічної дівчинки, яка померла від зневоднення.
Також раніше ми інформували про те, що став відомий список військових злочинців ВМС Росії, які обстрілювали міста України ракетами.
А до цього наш портал повідомляли про те, що швидкість пересування російських окупантів істотно знизилася.