У Харкові все відносно стабільно - здавати не збираються.

Російські окупанти, виявляється, вимагали й здачі Харкова

Про те, що меру Харкова, Ігорю Терехову, теж надсилали текстове повідомлення, в якому хотіли "домовитися" про здачу міста військам країни-агресора, посилаючись на інформацію, отриману під час проведення національного телемарафону, пише видання " Status Quo ".

За словами Терехова, він бачив таку ж пропозицію, як і чиновники обласної державної адміністрації, але теж проігнорував подібні "домовленості".

Також, харків'янам не варто хвилюватися, оскільки Терехов впевнений: комунальні служби фактично працюють, місто забезпечується водою, але теплом - тільки там, де для цього залишилася можливість, тобто відносно цілі, або підлягають відновленню житлові будинки.

Варто нагадати, що аналогічну пропозицію від російських окупантів, але з тимчасовим обмеженням у 24 години на повну здачу, отримував і мер міста Ірпінь в Київській області, але місцева влада, природно, категорично відмовилися.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що в обложеному російськими окупантами Маріуполі, з-під завалів дістали тіло шестирічної дівчинки, яка померла від зневоднення.

Також раніше ми інформували про те, що став відомий список військових злочинців ВМС Росії, які обстрілювали міста України ракетами.

А до цього наш портал повідомляли про те, що швидкість пересування російських окупантів істотно знизилася.