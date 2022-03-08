В Харькове все относительно стабильно - сдавать не собираются.

Российские оккупанты, оказывается, требовали и сдачи Харькова

О том, что мэру Харькова, Игорю Терехову, тоже присылали текстовое сообщение, в котором хотели "договориться" о сдаче города войскам страны-агрессора, ссылаясь на информацию, полученную во время проведения национального телемарафона, пишет издание " Status Quo ".

По словам Терехова, он видел такое же предложение, как и чиновники областной государственной администрации, но тоже проигнорировал подобные "договоренности".

Также, харьковчанам не стоит волноваться, поскольку Терехов уверен: коммунальные службы фактически работают, город снабжается водой, но теплом - только там, где для этого осталась возможность, то есть в относительно целые, или подлежащие восстановлению жилые дома.

Стоит напомнить, что аналогичное предложение от российских оккупантов, но с временным ограничением в 24 часа на полную сдачу, получал и мэр города Ирпень в Киевской области, но местные власти, естественно, категорично отказались.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в осажденном российскими оккупантами Мариуполе, из-под завалов достали тело шестилетней девочки, умершей от обезвоживания.

Также ранее мы информировали о том, что стал известен список военных преступников ВМС России, которые обстреливали города Украины ракетами.

А до этого наш портал сообщали о том, что скорость передвижения российских оккупантов существенно снизилась.