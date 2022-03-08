Спецслужби опублікували свідчення "бійця" з "ЛНР", якого "виловили" прямо на вулиці, і відправили воювати проти України

Відео, на якому можна побачити свідчення насильницької мобілізації, що прямо зараз проходить на тимчасово окупованій території Луганської області, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, опублікувала Служба безпеки України.

За словами хлопця, він проживав в місті Алчевську, і у вівторок, 1-го березня, вийшов в магазин за продуктами, і в цей момент був схоплений, після чого насильно вивезений на передову. Трохи пізніше, буквально днями, цей молодий чоловік був затриманий під Маріуполем.

Зокрема, більш детально:

"мобілізація" пройшла під час походу в магазин, коли "призовника" запакували прямо на вулиці, і привезли в якусь невідому будівлю, після чого завантажили у відкрите вантажне авто, і разом з іншими такими ж, повезли далі;

рівень військового вишколу - просто наказали воювати, але опинившись під обстрілом, хлопець, разом з іншими, заліз під танк, де і ховався, а стріляти він навіть не вміє.

"Що ж, бажаємо ворогові, щоб у них було побільше таких воїнів.",- завершили текст В СБУ.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що опубліковано список військових злочинців ВМС РФ, які обстрілювали мирні міста України.

Також раніше ми інформували про те, що війська РФ вимагали у мера здачі Харкова.

А до цього наш портал повідомляли про те, що Макаревич відкрито познущався з Путіна через Україну.