Известный российский музыкант Андрей Макаревич всегда критикует Кремль за войну против украинского народа.

Российский рок-музыкант, лидер и единственный бессменный участник группы "Машина времени" Андрей Макаревич высмеял Владимира Путина за стратегический просчет в войне с Украиной. Пост Макаревич опубликовал в Facebook.

Президент страны-агрессора планировал захватить Киев и всю страну за одну-двое суток, но реальность оказалась совсем другой.

"Чтобы так обоср*ться в расчетах, надо вообще не видеть реальной картины происходящего. А если ты ее не видишь – как ты вообще правишь?" – задал риторический вопрос Макаревич.

Напомним, Макаревич предупредил россиян о расплате за вторжение.

Как сообщала Politeka, Макаревич эмоционально обратился к россиянам из-за Украины.

Также Politeka писала, что молодая жена Макаревича пожаловалась на упреки мужа из-за ненависти к РФ.