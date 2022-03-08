Российский рок-музыкант, лидер и единственный бессменный участник группы "Машина времени" Андрей Макаревич высмеял Владимира Путина за стратегический просчет в войне с Украиной. Пост Макаревич опубликовал в Facebook.
Президент страны-агрессора планировал захватить Киев и всю страну за одну-двое суток, но реальность оказалась совсем другой.
"Чтобы так обоср*ться в расчетах, надо вообще не видеть реальной картины происходящего. А если ты ее не видишь – как ты вообще правишь?" – задал риторический вопрос Макаревич.
Напомним, Макаревич предупредил россиян о расплате за вторжение.
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Как сообщала Politeka, Макаревич эмоционально обратился к россиянам из-за Украины.
Также Politeka писала, что молодая жена Макаревича пожаловалась на упреки мужа из-за ненависти к РФ.