Спецслужбы опубликовали показания "бойца" из "ЛНР", которого "выловили" прямо на улице, и отправили воевать против Украины

Видео, на котором можно увидеть свидетельства насильственной мобилизации, прямо сейчас проходящей на временно оккупированной территории Луганской области, на своей странице в соцсети Facebook, опубликовала Служба безопасности Украины.

По словам парня, он проживал в городе Алчевске, и во вторник, 1-го марта, вышел в магазин за продуктами, и в этот момент был схвачен, после чего насильно вывезен на передовую. Немногим позднее, буквально на днях, этот молодой человек был задержан под Мариуполем.

В частности, более детально:

"мобилизация" прошла во время похода в магазин, когда "призывника" запаковали прямо на улице, и привезли в какое-то неизвестное здание, после чего загрузили в открытое грузовое авто, и вместе с другими такими же, повезли дальше;

уровень военной подготовки - просто приказали воевать, но оказавшись под обстрелом, парень, вместе с другими, залез под танк, где и прятался, а стрелять он даже не умеет.

"Что ж, желаем врагу, чтобы у них было побольше таких воинов.", - завершили текст в СБУ.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что опубликован список военных преступников ВМС РФ, которые обстреливали мирные города Украины.

Также ранее мы информировали о том, что войска РФ требовали у мэра сдачи Харькова.

А до этого наш портал сообщали о том, что Макаревич открыто поиздевался над Путиным из-за Украины.