Як пише Politeka.net, з посиланням на ТСН, у Херсоні та області 8 березня люди вийшли на проукраїнські мітинги проти російських загарбників, які хочуть захопити українську територію. Вже який день українська нація показує ворогу мужність, об'єднаність та героїзм.

На одному із відео видно, як колона місцевих з українськими прапорами йде вулицею міста під пісню відомої співачки Тіни Кароль "Україна - це ми". На акцію протесту зібралися усі - як дорослі, так і діти. Одні учасники мітингу несли в руках українські прапори, інші були огорнуті в стяг.

Окрім Херсона, акції відбулись у містах Берислав, Олешки та Нижніх Сірогозах. Там український народ виходив на акції протесту зі стягами в руках та плакатами, а також вони скандували "Путін – х**ло", "Окупанти, додому".

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