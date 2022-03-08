Кроме Херсона, акции против оккупантов состоялись в городах Берислав, Алешки и Нижних Серогозах.

Как пишет Politeka.net, со ссылкой на ТСН в Херсоне и области 8 марта люди вышли на проукраинские митинги против российских захватчиков, которые хотят захватить украинскую территорию. Уже который день украинская нация показывает врагу мужество, объединенность и героизм.

На одном из видео видно, как колонна местных с украинскими флагами идет по улице города под песню известной певицы Тины Кароль "Украина - это мы". На акцию протеста собрались все-как взрослые, так и дети. Одни участники митинга несли в руках украинские флаги, другие были окутаны в стяг.

Кроме Херсона, акции состоялись в городах Берислав, Алешки и Нижних Серогозах. Там украинский народ выходил на акции протеста со стягами в руках и плакатами, а также они скандировали "Путин – х**ло", "оккупанты, домой".

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