Відповідна публікація з'явилася на сторінці відомства в Фейсбук.
Багато українців звикли купувати специфічні ліки, проте через війну в країні в багатьох випадках вибрати потрібний препарат не представляється можливим. У МОЗ порадили українцям в подібних випадках вибирати ліки, грунтуючись на їх діючій речовині і доступності в аптеці, а не за торговою назвою – як люди звикли робити раніше.
"Це значно спростить доступ до ліків. Процедуру державної реєстрації проходять всі лікарські засоби, як вітчизняного виробництва, так і іноземного, так що всі препарати однаково якісні", - повідомляють у Міністерстві.
Також у МОЗ зазначили, що при виписці рецептів лікарі також орієнтуються на активну речовину.
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"Тому просимо фармацевтів також відмовитися від маркетингового просування і орієнтуватися на наявний асортимент в аптеці і рекомендувати пацієнтам всі лікарські засоби відповідно до активної речовини", - йдеться в повідомленні.
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