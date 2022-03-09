Путін розлютився, коли дізнався, у скільки йому обійшовся обстріл Вінниці

Про те, що Володимир Путін втратив контроль над собою, і це не дивно для його віку і стану психіки, після того, як йому доповіли, якими дорогими й рідкісними ракетами завдали удару по аеропорту у Вінниці, в ефірі єдиного телемарафону українських телеканалів, повідав керівник видання "Bellingcat", Христо Грозєв. Відео опубліковано YouTube-каналом "Факти ICTV".

Зокрема, за словами Грозєва, Путіна поінформували, що 8 ракет, "дуже дорогих ракет", тих, яких вже зовсім мало залишилося в запасах Росії, випустили по Вінниці.

Відразу після цього, глава країни-агресора практично сказився, оскільки раніше йому доповідали - дані ракети вельми цінні: їх залишилося менш як 1 000 примірників.

Руйнування у Вінниці:

Також, Путін не отримує повноцінної "картинки", що стосується провалів "російської орди" в Україні, оскільки його найближче оточення побоюється йому про таке доповідати.

Крім того, всупереч тому, що російська пропагандистська машина зараз відносно ефективно працює, "промити мізки" вона може тільки внутрішньої аудиторії, і практично безсила перед іноземною.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що руйнування Ірпеня і Гостомеля видно навіть з космосу.

Також раніше ми інформували про те, що, куди біженці з нашої країни можуть в'їхати без закордонного паспорта.

А до цього наш портал повідомляли про те, що російські окупанти несуть величезні втрати в усіх напрямках.