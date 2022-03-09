В Сети появились снимки глобальных разрушений мирных городов Украины, которые видны даже с орбиты
Фото центральной части нескольких городов, практически уничтоженных российскими оккупантами, включая окрестности этих населенных пунктов, были сделаны над Украиной со спутников компании "Maxar Technologies", впервые за последние несколько недель, и опубликованы "
На этих печальных фотографиях можно рассмотреть легендарный разбитый мост в Ирпене, под которым долгое время от обстрелов россиян прятались мирные украинцы. Также, видна и группировка бронетехники, прямо посреди аэропорта "Антонов".
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Стоит напомнить, что около Ирпеня, по причине постоянных обстрелов и ударов "с воздуха" зафиксированы массивные разрушения в жилом секторе и фактически уничтожена инфраструктура. Кроме того, "русская орда" полностью уничтожила мост.
Помимо этого, оккупанты смогли захватить аэродром "Антонов" в Гостомеле, и уничтожили флагман украинской авиации: единственный в своем роде уникальный самолет - Ан-225 "Мрия".
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что российских студентов начали отчислять из учебных учреждений, чтобы пополнить ряды поредевшей армии.
Также ранее мы информировали о том, что в МВД обнадежили украинцев обновленной информацией, но призвали не расслабляться.
А до этого наш портал сообщали о том, что из Крыма экстренно вывозят семьи сотрудников ФСБ, Россия уже в панике.