Путин взбесился, когда узнал, во сколько ему обошелся обстрел Винницы

О том, что Владимир Путин потерял контроль над собой, и это неудивительно для его возраста и состояния психики, после того, как ему доложили, какими дорогостоящими и редкими ракетами нанесли удар по аэропорту в Виннице, в эфире единого телемарафона украинских телеканалов, поведал руководитель издания "Bellingcat", Христо Грозев. Видео опубликовано YouTube-каналом "Факти ICTV".

В частности, по словам Грозева, Путина проинформировали, что 8 ракет, "очень дорогих ракет", тех, которых уже совсем мало осталось в запасах России, выпустили по Виннице.

Сразу после этого, глава страны-агрессора практически взбесился, поскольку ранее ему докладывали - данные ракеты весьма ценные: их осталось менее 1 000 экземпляров.

Разрушения в Виннице:

Также, Путин не получает полноценной "картинки", касающейся провалов "российской орды" в Украине, поскольку его ближайшее окружение опасается ему о таком докладывать.

Кроме того, вопреки тому, что российская пропагандистская машина сейчас относительно эффективно работает, "промыть мозги" она может только внутренней аудитории, и практически бессильна перед иностранной.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что разрушения Ирпеня и Гостомеля видны даже из космоса.

Также ранее мы информировали о том, куда беженцы из нашей страны могут въехать без загранпаспорта.

А до этого наш портал сообщали о том, что российские оккупанты несут огромные потери по всем направлениям.