Юнаків призовного віку почали відраховувати з вузів Росії. Мета таких відрахувань - поповнення армії окупантів, які гинуть на українських землях.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Володимир Путін намагається збільшити кількість армії через її численні втрати в Україні, збираючи нове гарматне м'ясо.
Крім того, у зв'язку з численними втратами особового складу противник продовжує проводити приховану мобілізацію під виглядом навчального збору на тимчасово окупованій території АР Крим, Краснодарському краї та окремих районів Донецької та Луганської областей.
Також Росія активізувала діяльність з набору добровольців для війни на території України.
Нагадаємо, руйнування Ірпеня та Гостомеля показали з космосу.
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Як повідомляла Politeka, росіяни вишикувалися у величезні черги до банкоматів.
Також Politeka писала, що у МВС обнадіяли українців новими даними, але закликали не розслаблятися.