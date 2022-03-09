Наші спецслужби вперше опублікували відео з полоненим, який зізнався, що свідомо приїхав на війну

Цікавий відеосюжет, в якому показали захопленого російського окупанта, який нарешті зізнався, що був відправлений на повномасштабну війну в Україну, а зовсім не на так звані "навчання", на своїй сторінці в соцмережі Facebook, оприлюднила Служба безпеки України .

Як стверджує злегка збляклий представник "російської орди", на оволодіння українським Харковом, окупантам відвели всього 3 дні. Але крім команд на захоплення мирного міста, окупацію всіх основних доріг, перекриття виходів всім цивільним, нелюдям ще й дозволили відкривати вогонь по населенню і жителям міста.

Варто уточнити, що це говорить не звичайний підневільний рядовий, а цілий командир взводу. Як вже можна зрозуміти, "легкої прогулянки" по нашій країні у ворога не вийшло, і все, що сталося вже вказує на тотальний розгром окупантів, оскільки з усього російського взводу зміг вижити тільки цей офіцер і ще один солдат, завдяки тому, що вчасно здалися в полон.

"Тепер всі поставлені перед ворогами завдання вивчають і документують слідчі та контррозвідники СБУ. Жоден загарбник не залишиться безкарним!",- поставили крапку в СБУ.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що селяни на Сумщині перемогли 4 танки окупантів за допомогою прапорів України.

Також раніше ми інформували про те, що серед жертв авіаудару російських окупантів виявилися український чемпіон і вся його сім'я.

А до цього наш портал повідомляли про те, що українські військові показали, в якому жахливому стані знаходиться військова техніка армії РФ.