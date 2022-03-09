Наши спецслужбы впервые опубликовали видео с пленным, признавшимся, что сознательно приехал на войну

Интересный видеосюжет, в котором показали захваченного российского оккупанта, наконец признавшегося, что был отправлен на полномасштабную войну в Украину, а вовсе не на так называемые "учения", на своей странице в соцсети Facebook, обнародовала Служба безопасности Украины .

Как утверждает слегка поблекший представитель "российской орды", на овладение украинским Харьковом, оккупантам отвели всего 3 дня. Но помимо команд на захват мирного города, оккупацию всех основных дорог, перекрытия выходов всем гражданским, нелюдям еще и разрешили открывать огонь по населению и жителям города.

Стоит уточнить, что это говорит не обычный подневольный рядовой, а целый командир взвода. Как уже можно понять, "легкой прогулки" по нашей стране у врага не вышло, и все произошедшее уже указывает на тотальный разгром оккупантов, поскольку из всего российского взвода смог выжить только этот офицер и еще один солдат, благодаря тому, что вовремя сдались в плен.

"Теперь все поставленные перед врагами задачи изучают и документируют следователи и контрразведчики СБУ. Ни один захватчик не останется безнаказанным!", - поставили точку в СБУ.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что селяне на Сумщине победили 4 танка оккупантов с помощью флагов Украины.

Также ранее мы информировали о том, что среди жертв авиаудара российских оккупантов оказались украинский чемпион и вся его семья.

А до этого наш портал сообщали о том, что украинские военные показали, в каком ужасном состоянии находится военная техника армии РФ.