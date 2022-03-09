Відома актриса розповіла, як допомагає бійцям ЗСУ, і як знову навчилася ненавидіти

Те, що 84-річна Ада Роговцева вже втратила будь-який страх, але знайшла щиру ненависть до російських окупантів, і зараз знаходиться у своїй країні, займаючись посильним волонтерством, можна було побачити в її оповіданні, показаному на YouTube-каналі " Факти ".

За її словами, вона не раз була на передовій, і знає, як молоді хлопці спочатку мучилися і страждали. Тепер акторка знає, як вони захищають нас, і пишається надпрекрасною силою та мужністю всіх українців.

На цей момент Роговцева не відсторонилася від навколишніх подій, і "волонтерить" вдома: "Хлопці приходять митися, стиратися. Я їм віддаю вже чисту білизну. Вони приносять в пакетику мокрі шкарпетки, так я їм з такою радістю віддаю ці чисті шкарпетки. Я їх годую. Поки у мене щось було, варила своє.".

Крім того, хлопців завжди чекає теплий суп, каша, вареники й страви з картоплі. Таким чином, захисники України фактично завжди чисті та ситі після візитів до актриси.

"Коли нічого не робиш, тоді страшно. Коли вночі сидиш в підвалі, воно неприємно. А коли ти цілий день щось робиш, нестрашно. І час біжить дуже швидко. Я горда тим, що люди, які на передовій, саме такі. Люди, які зараз відчувають страждання, такі. Це мужній, прекрасний народ", - підкреслила Роговцева.

Також, за словами актриси, її онук і зять служать в добровольчих загонах, а дочка і невістка організували власний волонтерський пункт, де забезпечують українців всім можливим.

Але не тільки це важливо, оскільки Роговцевій довелося у своєму віці повернутися до забутих відчуттів: "я почала вміти ненавидіти(виключно російських окупантів). Я дійсно ненавиджу вбивць. Я ненавиджу людей, які підіймають руки на дитячу лікарню. Які підіймають автомат на дитину, на безпорадну жінку. І на мого героя.".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що росіянин спробував спалити будівлю військкомату, і попутно записав сміливе звернення.

Також раніше ми інформували про те, що дефолт економіки РФ вже неминучий.

А до цього наш портал повідомляли про те, що під Харковом ЗСУ розгромили хвалених "кадирівців".