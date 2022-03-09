Кроме того, с конца прошлой недели ЦБ России запретил передавать долговые купоны по ОВГЗ в рублях нерезидентам.

Кредитный рейтинг РФ оказался «на дне» после того, как рейтинговое агентство Fitch вслед за Moody's снизили его с В до С – то есть в преддефолтное состояние. Такие данные появились у издания Fitch . Отметим, что рейтинг С говорит о том, что дефолт неизбежен для России.

Агентство в последний раз понизило рейтинг РФ до В 3 марта, а потом пересмотрело его в среду, учитывая последние шаги западных стран и Кремля.

Отметим, по указу Путина, сейчас позволено выплачивать валютные долги в рублях перед "недружественными" странами – то есть наложившими санкции против РФ: США, Британией, странами ЕС. Такие платежи не будут считаться исполнением обязательств и фактически будут означать дефолт эмитента.

Кроме того, с конца прошлой недели ЦБ России запретил передавать долговые купоны по ОВГЗ в рублях нерезидентам. Сегодня также стало известно, что рубль упал более чем на 8% к доллару, а евро обновил исторический рекорд в начале торгов.

Так, 9 марта на Московской бирже рекорд обновил и доллар. По данным торгов, курс доллара в первые минуты сессии прибавил 8,88 рубля и достиг 113,8 рубля.

"Потом курс доллара вырос еще сильнее – до 117,355 рубля на пике: это на 12,355 рубля (11,77%) больше, чем на закрытии торгов 4 марта", – говорится в сообщении.

Ранее в России мужчина сжег военкомат, чтобы его не призвали воевать с Украиной.

Инцидент произошел ночью в Московской области, в сети появилось соответствующее видео. В населенном пункте Луховицы местный житель пришел к военкомату и раскрасил его ворота в цвета украинского флага. Он добавил надпись: «Я не пойду убивать братьев». Затем неизвестный перебрался через забор и закинул в окна военкомата коктейли Молотова. В результате здание загорелось.

Напомним, военная техника армии РФ в ужасном состоянии, ВСУ показали все на видео.

Как сообщала Politeka, пьяные российские солдаты разграбили магазин и открыли огонь по украинцам.

Также Politeka писала, что россияне начали перепродавать остатки еды из Macdonald’s.