Известная актриса рассказала, как помогает бойцам ВСУ, и как снова научилась ненавидеть

То, что 84-летняя Ада Роговцева уже потеряла какой-либо страх, но обрела искреннюю ненависть к российским оккупантам, и сейчас находится в своей стране, занимаясь посильным волонтерством, можно было увидеть в ее рассказе, показанном на YouTube-канале " Факты ".

По ее словам, она не раз была на передовой, и знает, как молодые парни поначалу терзались и страдали. Теперь актриса знает, как они защищают нас, и гордится сверхпрекрасной силой и мужеством всех украинцев.

На данный момент Роговцева не отстранилась от окружающих событий, и "волонтерит" дома: "Ребята приходят мыться, стираться. Я им отдаю уже чистое белье. Они приносят в пакетике мокрые носки, так я им с такой радостью отдаю эти чистые носки. Я их кормлю. Пока у меня что-то было, варила свое.".

Кроме того, парней всегда ожидает теплый суп, каша, вареники и блюда из картофеля. Таким образом, защитники Украины фактически всегда чисты и сыты после визитов к актрисе.

"Когда ничего не делаешь, тогда страшно. Когда ночью сидишь в подвале, оно неприятно. А когда ты целый день что-то делаешь, нестрашно. И время бежит очень быстро. Я горда тем, что люди, которые на передовой, именно такие. Люди, которые сейчас испытывают страдания, такие. Это мужественный, прекрасный народ", - подчеркнула Роговцева.

Также, по словам актрисы, ее внук и зять служат в добровольческих отрядах, а дочь и невестка организовали собственный волонтерский пункт, где обеспечивают украинцев всем возможным.

Но не только это важно, поскольку Роговцевой пришлось в своем возрасте вернуться к забытым ощущениям: "Я начала уметь ненавидеть(исключительно российских оккупантов). Я действительно ненавижу убийц. Я ненавижу людей, поднимающих руки на детскую больницу. Которые поднимают автомат на ребенка, на беспомощную женщину. И на моего героя.".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что россиянин попытался сжечь здание военкомата, и попутно записал смелое обращение.

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